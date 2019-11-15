قالت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الجمعة، إن هيئة حقوق الإنسان في المملكة شرعت في متابعة قضية تعنيف رضيع محافظة العيدابي، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت شرطة محافظة العيدابي قد باشرت، يوم الخميس، بلاغا عن تعرض رضيع للتعنيف في حضانة بمقر عمل والدته بإحدى المدارس الخاصة بالمحافظة.

وكشف والد الرضيع في تصريح لصحيفة "سبق" أن ابنه كان مع والدته التي تعمل بمدرسة خاصة بمحافظة العيدابي، وكان في الحضانة عندما تعرض لتعنيف قاس.

وأضاف المتحدث أنه لا يعرف إلى حد الآن المتسبب في ذلك.

وأكد الوالد أنه أبلغ شرطة العيدابي وأحضر تقريرا طبيا من المستشفى يكشف حجم ما تعرض له طفله الرضيع.

وأفاد بأنه ينتظر نهاية الإجراءات وكشف المتسبب في تعنيف الطفل.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية