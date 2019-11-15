باسيل: الوزير السابق محمد الصفدي موافق على تولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في حكومة تصريف الأعمال إن الوزير السابق محمد الصفدي وافق على تولي منصب رئيس الحكومة، معربا عن اعتقاده بأنه الشخص المناسب لهذه المرحلة.

إقرأ المزيد

وقال باسيل لقناة "أم تي في" اللبنانية إن "اسم الصفدي طرح منذ فترة طويلة، تماما كما طرحت شخصيا عددا كبيرا من الأسماء، وأحيانا بناء على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان متجاوبا بشكل دائم، وبعض هذه الأسماء تعمل خارج لبنان، إلا أن الثنائي الشيعي تحفظ على الأسماء التي لا يعرفها جيدا".

وأكد باسيل أن "هذه المرحلة تحتاج إلى شخصية تعرف الدولة جيدا، والصفدي سبق أن تولى أكثر من حقيبة وزارية ولم تكن عليه أي شبهة فساد في المهام الرسمية التي مارسها، مؤكدا أنه يجد الصفدي "كشخصية مناسبة لهذه المرحلة".

وأضاف باسيل: "أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة".

وتابع:"إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الإثنين، ليُسمّى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".

وردا على سؤال عن الفترة التي سيستغرقها التأليف، يقول باسيل: "لا يفترض أن تكون فترة طويلة، لأن القوى السياسية الأساسية على قناعة بضرورة الإسراع في تأليف حكومة تخرج البلد مما هو فيه".

المصدر: MTV اللبنانية