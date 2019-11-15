أعلنت المرجعية الدينية العليا في العراق اليوم الجمعة، عن مساندة الاحتجاجات السائدة في البلاد، مؤكدة بنفس الوقت على ضرورة الالتزام بسلميتها.

- المرجعية الدينية : يجب محاسبة حيتان الفساد وإلغاء الامتيازات المجحفة للمسؤولين

- المرجعية الدينية : بلغ الأمر حدودا لا تطاق، والخراب المستشري في البلد بسبب التوافقات السياسية على تقاسم السلطة والمغانم

- المرجعية الدينية : نحذر من تحول البلد إلى ساحة للصراع نتيجة التدخلات الخارجية

- المرجعية الدينية : معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب هي معركة وطنية ولا يسمح لأي طرف خارجي بالتدخل

- المرجعية الدينية : الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات سيعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية

يتبع....