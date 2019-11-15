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المرجعية الدينية في العراق: نؤيد الاحتجاجات ونؤكد الالتزام بسلميتها

أخبار العالم العربي

المرجعية الدينية في العراق: نؤيد الاحتجاجات ونؤكد الالتزام بسلميتها
Reuters
احتجاجات العراق
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أعلنت المرجعية الدينية العليا في العراق اليوم الجمعة، عن مساندة الاحتجاجات السائدة في البلاد، مؤكدة بنفس الوقت على ضرورة الالتزام بسلميتها.

- المرجعية الدينية : يجب محاسبة حيتان الفساد وإلغاء الامتيازات المجحفة للمسؤولين

- المرجعية الدينية : بلغ الأمر حدودا لا تطاق، والخراب المستشري في البلد بسبب التوافقات السياسية على تقاسم السلطة والمغانم

- المرجعية الدينية : نحذر من تحول البلد إلى ساحة للصراع نتيجة التدخلات الخارجية

- المرجعية الدينية : معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب هي معركة وطنية ولا يسمح لأي طرف خارجي بالتدخل

- المرجعية الدينية : الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات سيعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية

يتبع.... 

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