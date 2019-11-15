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الدفاع العراقية: هُناك عصابات تقتل المتظاهرين والقوات الأمنية

أخبار العالم العربي

الدفاع العراقية: هُناك عصابات تقتل المتظاهرين والقوات الأمنية
Reuters
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أصدرت الدفاع العراقية الجمعة توضيحا بعد الجدل الذي أثارته تصريحات وزيرها، نجاح الشمري، الذي قال إن"شظايا القنابل التي اكتشفت في جثث المتظاهرين ورؤوسهم دخلت البلاد دون علم السلطات".

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد يحيى رسول، في بيان صحفي إن "ما يقصده وزير الدفاع بمن وصفهم في تصريحه بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتلقي رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأضاف "نُبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة".

يذكر أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري صرح في لقاء صحفي بأن "طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين في العراق".

المصدر: RT

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