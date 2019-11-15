 
مباشر

بومبيو يلتقي بن فرحان ويبحثان مواجهة إيران

أخبار العالم العربي

بومبيو يلتقي بن فرحان ويبحثان مواجهة إيران
Reuters
وزير الخارجية السعودي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mq50

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تعمل مع السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وكتب بومبيو في تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" الخميس، أنه عقد اجتماعا مثمرا مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وبحث خلال اللقاء مع نظيره السعودي ضرورة مواجهة سلوك "النظام الإيراني المزعزع للاستقرار"، وإيجاد "حل سياسي للصراع اليمني".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. طريق سريع يقطع من الوسط ملعب أتلتيكو مدريد التاريخي