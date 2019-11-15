بومبيو يلتقي بن فرحان ويبحثان مواجهة إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تعمل مع السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وكتب بومبيو في تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" الخميس، أنه عقد اجتماعا مثمرا مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وبحث خلال اللقاء مع نظيره السعودي ضرورة مواجهة سلوك "النظام الإيراني المزعزع للاستقرار"، وإيجاد "حل سياسي للصراع اليمني".

Productive meeting with FM Faisal bin Farhan Al Saud today. I congratulated #SaudiArabia’s leadership for facilitating the #Riyadh Agreement to bring a political solution to the #Yemen conflict. We will continue to confront the Iranian regime’s destabilizing behavior together. pic.twitter.com/HqSMN41SKr — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 14 ноября 2019 г.

المصدر: وكالات