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مشاهد لإنزال وحدة هجومية من الشرطة العسكرية الروسية على قاعدة أمريكية سابقة في سوريا

أخبار العالم العربي

مشاهد لإنزال وحدة هجومية من الشرطة العسكرية الروسية على قاعدة أمريكية سابقة في سوريا
RT
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بثت قناة تلفزيون "كراسنايا زفزدا" الروسية لقطات توثق اللحظات الأولى لإنزال قوة من الشرطة العسكرية الروسية، وسيطرتها على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال سوريا هُجرت مؤخرا.

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ويوثق مقطع الفيديو لحظة إنزال أفراد من الشرطة العسكرية الروسية من مروحيات هجومية طراز "مي – 35"، وتقدمهم داخل القاعدة الجوية الأمريكية السابقة، حيث تظهر في المشاهد مستلزمات عسكرية شخصية تركها العسكريون الأمريكيون خلفهم على عجل، إضافة إلى منشآت البنية التحتية للقاعدة، بما في ذلك مبنى مبيت العسكريين وصالة للتمارين الرياضية.

وكان الجيش الأمريكي أخلى في عجالة هذه القاعدة العسكرية، مما جعل سلاح الجو الروسي يدفع بسرعة بمروحياته إلى هذا المطار العسكري كي لا يسمح للأمريكيين بتدمير مدرج الهبوط والإقلاع كما فعلوا مع قواعد مشابهة في أوقات سابقة، وتم وضع مرافق الموقع العسكري تحت حراسة وحدات الشرطة العسكرية الروسية.

هذا، وكانت وحدات الجيش السوري قد سيطرت في وقت سابق على مطار عسكري ميداني في منطقة متراس بمحافظة حلب، شمال البلاد، وبالقرب من هذا المهبط الترابي أقيمت قاعدة عسكرية أمريكية.

واستخدم الأمريكيون هذا المهبط لتموين العسكريين في القاعدة، وفي نقل المساعدات العسكرية لمن يطلقون عليهم اسم "المعارضة المعتدلة".

المصدر: نوفوستي

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