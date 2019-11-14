اعتبر قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن أمن الخليج ومضيق هرمز لا يمكن ضمانه إلا عبر التعاون بين الدول الإقليمية، مشيرا إلى أنه "حان الوقت لطرد الأجانب من المنطقة".

وقال موسوي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس على هامش تفقده وحدات الجيش المتواجدة في محافظة بوشهر جنوب غرب إيران، إن "تطورات الأعوام الأخيرة أثبتت أن الأجانب لا يمكن أن يكونوا مصدر ثقة لدول المنطقة".

وشدد على أن أمن مضيق هرمز والخليج يمكن توفيره فقط عبر التعاون بين دول المنطقة وتحقيق أمن نابع من الداخل وليس عبر تشكيل "تحالفات مزيفة"، معتبرا أنه لذلك "حان الوقت لطرد الأجانب من المنطقة".

من جانب آخر، قال موسوي إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة المعدات للقوات البرية والجوية والبحرية والصاروخية، منوها إلى أن إيران ستكون المنتصر في أي معركة محتملة قادمة.

واعتبر قائد الجيش الإيراني أن استراتيجية بلاده في مواجهة الولايات المتحدة فعالة، مشيرا إلى أن هناك إرادة كافية لدى القوات الثورية لتحقيق تلك الاستراتيجية بأفضل شكل ممكن.

وتقدمت الحكومة الإيرانية، في سبتمبر الماضي، بمبادرة لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، يضم كلا من إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت، ومن المفترض أن ينشط تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجرى طرح هذه المبادرة في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على تشكيل تحالف عسكري دولي لتأمين ملاحة البحرية في منطقة الخليج على خلفية حوادث عدة متعلقة بناقلات النفط، والتي حملت الحكومة الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة، خاصة السعودية، إيران المسؤولية عنها.

المصدر: وكالات إيرانية