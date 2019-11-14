بوتين: "بريكس" عامل استقرار في الاقتصاد والسياسة عالميا

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، عامل استقرار في الاقتصاد والسياسة عالميا.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، في ختام قمة دول "بريكس"، في برازيليا: "هذه المنظمة تمثل عامل استقرار معينا ليس فقط في السياسة وإنما في الاقتصاد عالميا، لأنها تؤيد انفتاح الأسواق وضد أي نوع من سياسة الحماية الاقتصادية".

ولفت إلى أن الدول الأعضاء في هذه المجموعة لا تحول هذا التكتل إلى أي حلف مغلق، معتبرا أن "دور وأهمية بريكس سيزدادان بلا شك تزامنا مع تغير الأوضاع في العالم".

وشدد الرئيس الروسي في هذا السياق على أن دول "بريكس" تقدمت في العام 2019 على مجموعة "G7" للدول الصناعية الكبرى من حيث حجم الإنتاج الإجمالي الداخلي ومعادلة القدرات الشرائية بنسبة 12%.

وتابع: "وفي العام المقبل ستتغلب بريكس على دول مجموعة السبع بنسبة 50 تريليون روبل، من يمكن ألا يلاحظ ذلك؟ هذه الحقيقة واقعية وجوهرية في الشؤون العالمية وهي ستزداد".

المصدر: وكالات