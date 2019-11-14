دونالد ترامب يطرح سفيرا من العيار الثقيل في الأردن (صورة)

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن نيته ترشيح هنري ووستر، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للولايات المتحدة لدى الأردن.

وقال البيت الأبيض في بيان صحفي، إن هنري ووستر، عضو مخضرم في السلك الدبلوماسي بدرجة وزير.

ويشغل السفير الجديد حاليا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للمغرب العربي ومصر في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.

وكان قبل ذلك، نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في باريس، ثم القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في عمان.

كما عمل ووستر أيضا كمستشار سياسي في سفارة الولايات المتحدة في إسلام آباد، ومدير آسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي ومستشار السياسة الخارجية للقائد العام لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية المشتركة.

وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل أيضا كنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون إيران بالوكالة في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية ومدير مكتب الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية.

وكان ووستر ضابطا في احتياطي الجيش الأمريكي لمدة 24 عاما، حصل على بكالوريوس من كلية أمهيرست وماجستير من "جامعة ييل"، ويتحدث ووستر الفرنسية والروسية ولديه معرفة عملية باللغة العربية والفارسية والسريانية / الآرامية.

Reuters

المصدر: RT + وكالات