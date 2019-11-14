روسيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" وتدعو لضبط النفس

رحبت روسيا بالاتفاق حول وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحركة "الجهاد الإسلامي" الناشطة في قطاع غزة، معربة عن أملها بأن يصبح ذلك مقدمة لخفض التصعيد بين الجانبين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته الخميس: "نرحب بالاتفاق بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية حول وقف إطلاق النار. هذا الاتفاق تم التوصل إليه بفضل الجهود التي بذلتها مصر ودخل حيز التنفيذ صباح اليوم".

وأضافت زاخاروفا: "نأمل في أن يصبح هذا الاتفاق مقدمة لخفض التصعيد بشكل صارم. وندعو كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ضبط النفس ومنع حدوث موجات جديدة من العنف".

وشددت زاخاروفا على أن الأحداث التي حصلت في الأيام الأخيرة "أثبتت بجلاء مرة أخرى ضرورة استئناف العملية التفاوضية الجوهرية والمثمرة في أسرع وقت ممكن بهدف الوصول إلى سلام مستدام في الشرق الأوسط".

وأفادت مصادر مصرية، فجر اليوم، بالتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار مع "الجهاد الإسلامي" بوساطة من مصر بعد تصعيد مسلح بين الطرفين اندلع عقب تنفيذ إسرائيل، الثلاثاء الماضي، غارات على قطاع غزة اغتيل خلالها القيادي في "سرايا القدس" التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا.

وعقب ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، عن مقتل القيادي البارز آخر في "الجهاد الإسلامي"، قائد وحدة الصواريخ في "لواء الوسطى" التابع للحركة، رسمي أبو ملحوس، جراء غاراته على قطاع غزة الليلة الماضية، ليؤكد عقب ذلك التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الغارات الإسرائيلية التي استمرت ليومين أودت بأرواح 34 شخصا، بينهم 8 أطفال و3 نساء، علاوة على 111 مصابا.

المصدر: وكالات