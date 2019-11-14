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مصر تعلن عن تطورات جديدة في قضية "سد النهضة" الإثيوبي

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مصر تعلن عن تطورات جديدة في قضية
Reuters
سد النهضة
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، عقد أول اجتماعات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في ضوء الوساطة الأمريكية، يومي 15 و16 نوفمبر الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

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وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاجتماع المقرر عقده غدا الجمعة هو الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، ويشارك في حضورها ممثلو الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية كل من مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يوم 6 نوفمبر الحالي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات على مدار يومين قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وفقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية في واشنطن.

المصدر: الأهرام  

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