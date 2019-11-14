مصر.. حبس فتاة بعد انتقادها الرئيس عبد الفتاح السيسي
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انتهت نيابة أمن الدولة في مصر من التحقيق مع فتاة تدعى رضوى محمد بتهمة "المشاركة في جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة".
واتهمت النيابة الفتاة الشابة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن تستكمل معها النيابة التحقيق غدا الجمعة.
يذكر أن الناشطة رضوى محمد نشرت فيديو انتقدت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياسات الحكومة المصرية.
المصدر: RT
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