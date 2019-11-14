الموفد الفرنسي إلى لبنان: زيارتي ليست لفرض حلول

دعا الموفد الفرنسي إلى لبنان، السفير كريستوف فارنو، الخميس، إلى الإسراع في تشكيل حكومة كفوءة، وفعالة، قادرة على اتخاذ قرارات تستجيب لتطلعات اللبنانيين وتعيد ثقتهم بها.

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وقال فارنو في مؤتمر صحافي إن "الصعوبات التي يواجهها لبنان كبيرة، وهي مدعاة قلق الجميع"، مؤكدا وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان.

وأضاف: "لطالما وقفت فرنسا إلى جانب لبنان في الأوقات الجيدة وفي الأوقات الصعبة. نحن مدركون للأزمة التي يواجهها لبنان، وهي أزمة اقتصادية سياسية واجتماعية، والهدف من زيارتي هو الاستماع وفهم ما يريده اللبنانيون، وليس لفرض الحلول".

ووضع فارنو مهمته "في إطار الصداقة العميقة بين البلدين وفي إطار احترام سيادة لبنان".

وكان الموفد الفرنسي، التقى الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، ناقلا إليه رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومؤكدا اهتمام الحكومة الفرنسية بالوضع في لبنان واستعدادها لمساعدة لبنان في الظروف الراهنة.

يأتي ذلك، تزامنا مع مواصلة الجيش اللبناني اليوم الخميس، عملية فتح الطرقات في مختلف المحافظات اللبنانية، في وقت أعلن اتحاد المصارف في لبنان الاستمرار في الإضراب غدا الجمعة.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية واسعة منذ 17 أكتوبر الماضي، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

المصدر: RT