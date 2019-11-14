إطلاق سراح 1648 متظاهرا عراقيا

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بإطلاق سراح 1648 متظاهرا ممن لم تثبت عليهم تهمة تخريب الممتلكات العامة والخاصة.

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يأتي ذلك، بعدما أفاد مراسلنا اليوم، بمقتل شخص واحد وإصابة نحو 80 آخرين، ما بين حالة اختناق وجروح، خلال تجدد الصدامات اليوم بين القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد، فضلا عن احتراق عربة "توك توك"، إضافة إلى أنباء عن اعتقال عدد من الشبان عند بداية نفق التحرير من جهة ساحة الخلاني.

وكان رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أكد الأربعاء لسفراء الاتحاد الأوروبي في بغداد، أنه أصدر أوامر مشددة بعدم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر الماضي موجة احتجاجات واسعة ضد السياسات الحكومية، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وسقوط آلاف الجرحى غالبيتهم العظمى من الشباب.

المصدر: RT