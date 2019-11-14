نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، تسجيلا صوتيا نادرا، قال إنه لزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، يعود إلى الفترة التي سبقت هزيمة "داعش" في سوريا.

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ولفت المرصد إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، عثرت على هذا التسجيل الصوتي خلال مداهمة نفذتها على مقر لأحد خلايا التنظيم في دير الزور بشمال شرقي سوريا، في سبتمبر 2018.

ويلقى البغدادي في التسجيل اللوم على عناصر تنظيمه في الخسائر الفادحة التي تعرض لها "داعش"، مشيرا إلى أن السبب في الهزيمة هو الانشغال بأمور الدنيا وتشويه سمعة الآخرين من أجل المال.

ويسمع في خلفية التسجيل صوت مساعد البغدادي في محاولة لتهدئته.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مقتل البغدادي نهاية أكتوبر الماضي، خلال عملية عسكرية أمريكية خاصة بريف إدلب الشمالي في سوريا.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان