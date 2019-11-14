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الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريف إدلب الجنوب شرقي

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريف إدلب الجنوب شرقي
Reuters
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سيطرت وحدات من الجيش السوري، اليوم الخميس، على قرية اللويبدة غربية وتل خزنة في ريف إدلب الجنوب شرقي.

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وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مركزة ومكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ على تجمعات "جبهة النصرة" في قرية اللويبدة غربية بريف إدلب الجنوبي، تبعتها اشتباكات عنيفة ضد المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة، انتهت بتحرير قرية اللويبدة غربية وتل خزنة بريف إدلب الجنوب شرقي، بينما لاذت مجموعات منهم بالفرار غربا باتجاه عمق مناطق انتشارهم بمعرة النعمان.

ولفت مراسل سانا إلى أن وحدات من الجيش نفذت عمليات مركزة على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية في قرية المشيرفة بالريف الجنوب شرقي للمدينة وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

المصدر: وكالات 

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