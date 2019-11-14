مصدر يكشف سبب وفاة السفير الأردني بالجزائر

أكد مصدر دبلوماسي جزائري أن سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر، أحمد علي جرادات، توفي مساء الثلاثاء الماضي "إثر أزمة صحية مفاجئة".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المصدر تأكيده أن السفير تعرض لـ " أزمة صحية مفاجئة" نقل على إثرها إلى مستشفى "عين النعجة" العسكري بالجزائر العاصمة، حيث توفى في وقت لاحق.

بإيمان بقضاء الله، نحتسب الاخ والزميل السفير احمد جرادات، سفيرنا لدى الجزائر، الذي لبى نداء ربه مساء امس وهو على رأس عمله. كان الفقيد دبلوماسيا مميزا أفنى عمره مخلصا لمليكه ولوطنه ولعمله وادى رسالته بتفان فكان مثالا لزملائه بخلقه وعمله. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. pic.twitter.com/QkIN17YMdE — Sufyan Qudah سفيان القضاة (@Squdah) 13 ноября 2019 г.

وكان قد تم اعتماد السفير الراحل بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر، خلال العام 2015.

وكان الراحل قد التحق بالعمل في وزارة الخارجية الأردنية كملحق دبلوماسي في عام 1982، وعمل دبلوماسيا بسفارات الأردن في عدد من العواصم، منها بكين ومسقط وطرابلس وصنعاء والقاھرة.

من جهتها، قررت السفارة الأردنية في الجزائر فتح سجل التعازي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية