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ما حقيقة صورة اللقاء بين محمد بن سلمان ووزيرين إماراتي وقطري؟

أخبار العالم العربي

ما حقيقة صورة اللقاء بين محمد بن سلمان ووزيرين إماراتي وقطري؟
Reuters Bandar Algaloud
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة تظهر لقاء جمع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، ووزير شؤون الرئاسة الإماراتي، منصور بن زايد، ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن.

ولقيت هذه الصورة، التي قيل إنها تظهر أيضا مسؤولا من الخارجية العمانية، تفاعلا واسعا بين رواد "تويتر" في الأيام الأخيرة، حيث يرى فيها كثير من النشطاء تأكيدا على الأنباء عن قرب إنهاء الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ يونيو 2017 بين قطر من جانب والإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جانب آخر.

غير أن وسائل إعلام سرعان ما كشفت أن تلك الصورة تعود إلى نوفمبر 2016، وتم نشرها حينئذ على حساب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في "تويتر"، حسب شبكة "سي إن إن" العربية.

وتظهر الصورة لقاء جمع في الرياض في 12 نوفمبر 2016 أعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وبحضور ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، ناصر بن حمد آل خليفة، ووزير ديوان البلاط السلطاني في عمان، خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت، محمد عبد الله المبارك الصباح.

المصدر: سي إن إن

 

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