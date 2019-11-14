ما حقيقة صورة اللقاء بين محمد بن سلمان ووزيرين إماراتي وقطري؟

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة تظهر لقاء جمع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، ووزير شؤون الرئاسة الإماراتي، منصور بن زايد، ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن.

ولقيت هذه الصورة، التي قيل إنها تظهر أيضا مسؤولا من الخارجية العمانية، تفاعلا واسعا بين رواد "تويتر" في الأيام الأخيرة، حيث يرى فيها كثير من النشطاء تأكيدا على الأنباء عن قرب إنهاء الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ يونيو 2017 بين قطر من جانب والإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جانب آخر.

صوره لولي العهد محمد بن سلمان ووزير خارجية قطر ومسؤل من الخارجيه العمانيه والاماراتيه راح الزعل ونشالله نفرح كلنا بعودة خليجنا قوه متحده وعلى قلب واحد #خليجي_24pic.twitter.com/Uom3L4IKIt — Mohammed. Al-Khalidi / محمد الخالدي (@al5alidi) November 13, 2019

غير أن وسائل إعلام سرعان ما كشفت أن تلك الصورة تعود إلى نوفمبر 2016، وتم نشرها حينئذ على حساب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في "تويتر"، حسب شبكة "سي إن إن" العربية.

صوره متداوله لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات ومسؤل من الخارجيه العمانيه#الأزمة_الخليجية#الحرير_نيوزpic.twitter.com/x48UBHdkPX — الحرير News (@ALHRERNEWS) November 14, 2019

وتظهر الصورة لقاء جمع في الرياض في 12 نوفمبر 2016 أعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وبحضور ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، ناصر بن حمد آل خليفة، ووزير ديوان البلاط السلطاني في عمان، خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت، محمد عبد الله المبارك الصباح.

المصدر: سي إن إن