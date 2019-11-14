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توضيح من سلطنة عمان بخصوص شروط منح تأشيرات الدخول لمواطني دولة مجاورة

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توضيح من سلطنة عمان بخصوص شروط منح تأشيرات الدخول لمواطني دولة مجاورة
علم سلطنة عمان
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قالت شرطة سلطنة عمان إنها لاحظت ما نشرته إحدى الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية في إحدى الدول المجاورة عن بعض التغيير في شروط تأشيرات الدخول إلى السلطنة.

وأكدت الشرطة اليوم الخميس، عبر منشور لها في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التسهيلات المعمول بها في إصدار التأشيرات كما هي، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في زيارة السلطنة الحصول على التأشيرات الإلكترونية أو عن طريق محطاتها في كافة منافذ السلطنة.

وذكرت الشرطة بأنه يمكن للراغبين في زيارة السلطنة الإطلاع على الإجراءات والشروط من خلال زيارتهم للموقع الإلكتروني.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الخليج تايمز" الناطقة باللغة الإنجليزية مقالا قالت فيه إنه سيتعين على سكان دولة الإمارات المتجهين إلى عمان لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أن يخططوا لرحلتهم مقدما، لأنهم سيحتاجون إلى تأشيرة دخول إلكترونية.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن الحصول على التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت، وقد يستغرق الأمر 4 أيام لمعالجتها.

المصدر: RT

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