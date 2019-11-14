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مقتل متظاهرين 2 وإصابة 35 آخرين في بغداد بعد مواجهات مع القوات الأمنية

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مقتل متظاهرين 2 وإصابة 35 آخرين في بغداد بعد مواجهات مع القوات الأمنية
Reuters
احتجاجات- العراق
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أفادت مصادر أمنية وصحية عراقية بمقتل متظاهرين اثنين على الأقل وإصابة 35 آخرين اليوم الخميس في العاصمة بغداد جراء مواجهات مع القوات الأمنية استخدم فيها الغاز المسيل للدموع.

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من جهته قال مراسلنا إن شخصا واحدا قتل وأصيب نحو 80 آخرين ما بين حالة اختناق وجروح خلال تجدد الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد، فضلا عن احتراق عربة "توك توك"، إضافة إلى أنباء عن اعتقال عدد من الشبان عند بداية نفق التحرير من جهة ساحة الخلاني.

وإلى ذلك أشار مراسلنا في وقت سابق من اليوم إن قوات مكافحة الشغب هاجمت المتظاهرين في ساحة الخلاني في محاولة للوصول إلى ساحة التحرير القريبة منها، مضيفا أن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع صباح اليوم الخميس على مخيمات المتظاهرين أثناء نومهم من أجل الوصول إلى ساحة التحرير، مبينا أن المتظاهرين تفرقوا هربا من الغاز المسيل للدموع وعادوا بعد دقائق.

وتابع نقلا عن متظاهرين: "كنا نائمون وقوات مكافحة الشغب هجمت علينا في الساعة السابعة صباحا، وكانت تُطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة".

مقتل متظاهرين 2 وإصابة 35 آخرين في بغداد بعد مواجهات مع القوات الأمنية

المصدر: وكالات

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