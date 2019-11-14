اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي إلى استغلال موجة التظاهرات والاحتجاجات في كل من العراق ولبنان وتحويلها إلى حرب واضطرابات.

وقال الرئيس الإيراني في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن هدف الولايات المتحدة في المنطقة هو السيطرة على النفط ونهب ثروات المسلمين.

وأضاف أن "اعتبار الولايات المتحدة دولة صديقة خطأ استراتيجي، معربا عن أسفه "لمد بعض الدول يد الصداقة نحو إسرائيل".

وقال روحاني إن "أمريكا وإسرائيل هما المسؤولتان عن الحروب وسفك الدماء في المنطقة منذ ثلاثة عقود".

وأوضح أن "أمريكا لم تعد القوة، التي لا تقهر وقوتها اليوم ليست أكبر من السابق".

المصدر: RT