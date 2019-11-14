ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 32 شخصا
قتل 6 مواطنين وأصيب 12 آخرين من عائلة واحدة فجر اليوم الخميس خلال غارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 6 قتلى و12 جريحا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء التصعيد الإسرائيلي على دير البلح.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين ستة شهداء (بينهم امرأتان وطفل) في القصف الذي استهدف مجموعة من المواطنين في دير البلح، ولا زالت تبحث عن مفقودين آخرين".
🚨شاهد صو ر جريمه عائلة أبو ملحوس في دير البلح— محمد عبد العزيز -فلسطين (@mohamed_abdazi1) 14 ноября 2019 г.
أطفال حول الاحتلال أحلامهم إلى كابوس يراه العالم ويصمت pic.twitter.com/GvSRAANIip
وكثفت القوات الإسرائيلية من غاراتها على قطاع غزة، في الساعات الأخيرة، مستهدفة عددا من مواقع المقاومة والمنازل في مناطق متفرقة من القطاع.
وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء الغارات الإسرائيلية يوم الثلاثاء إلى 32 وأكثر من 90 جريحا.
المصدر: وكالات