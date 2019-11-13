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مظلوم يشتكي اردوغان عند ترامب: قصف قرية تل تمر المسيحية وهجر أهلها

أخبار العالم العربي

مظلوم يشتكي اردوغان عند ترامب: قصف قرية تل تمر المسيحية وهجر أهلها
Reuters TOM BRENNER
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض
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في لهجة تحريضية قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن الجيش التركي كثف قصفه لبلدة مسيحية بالتزامن مع اللقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف عبدي في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "خلال الوقت الذي التقى فيه أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت القوات التركية بقصف مكثف على بلدة تل تمر المسيحية".

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وأضاف القائد العسكري الكردي السوري أن الهجمات التركية على تل تمر سببت "حركة نزوح كبيرة للأهالي، في انتهاك واضح لاتفاق وقف النار. تركيا احتلت 1100 كيلومتر مربع منذ اتقاق الهدنة".

المصدر: RT

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