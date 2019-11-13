مصادر حقوقية: إخلاء سبيل طارق الشيخ المشرف على صفحة "علماء مصر غاضبون"

أكدت مصادر حقوقية مصرية، إخلاء سبيل طارق الشيخ، مسؤول صفحة "علماء مصر غاضبون"، عقب استئناف محامي المكتب على قرار النيابة العامة.

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وطالب طارق الشيخ الأستاذ بكلية الحقوق والقانوني البارز، بإصلاح الأحوال المعيشية لأساتذة الجامعات ومساواتهم برجال القضاء والشرطة.

واعتقل الشيخ في أغسطس الماضي، للتحقيق معه على خلفيه اشتراكه في حملة أطلق عليها "علماء مصر غاضبون"، وعرض على نيابة أمن الدولة، وحبس 15 يوما على ذمة القضية.

القاهرة - ناصر حاتم