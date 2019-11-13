علق وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على موجة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وقطاع غزة، قائلا إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو "سبب كل التوتر والعنف".

وكتب الصفدي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "استمرار الاحتلال سبب كل التوتر والعنف. ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن".

وأكد الصفدي أن "الأمن للجميع طريقه إنتهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية"، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل الفوري من أجل وقف العدوان على غزة وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم المستقلة.

استمرار الإحتلال سبب كل التوتر والعنف. ليس بالعدوان على #غزة تحقق إسرائيل الأمن. الأمن للجميع طريقه إنتهاء الإحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. على المجتمع الدولي العمل على وقف العدوان على غزة فورا وعلى تلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) November 13, 2019

المصدر: RT