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الصفدي: ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن

أخبار العالم العربي

الصفدي: ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن
twitter.com/aymanhsafadi
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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علق وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على موجة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وقطاع غزة، قائلا إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو "سبب كل التوتر والعنف".

وكتب الصفدي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "استمرار الاحتلال سبب كل التوتر والعنف. ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن".

وأكد الصفدي أن "الأمن للجميع طريقه إنتهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية"، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل الفوري من أجل وقف العدوان على غزة وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم المستقلة.

المصدر: RT

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