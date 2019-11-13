العراق.. عبد المهدي لسفراء أوروبيين: أوامرنا مشددة بعدم استخدام العنف

أكد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، لسفراء الاتحاد الأوروبي في بغداد، أنه أصدر أوامر مشددة بعدم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

وقال خلال استقباله السفراء إن "موقف الحكومة من احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين والنظام العام والأوامر المشددة الصادرة للقوات الأمنية بعدم استخدام العنف المفرط وتشكيل اللجنة التحقيقية الإدارية حول الأحداث التي رافقت التظاهرات وإحالة الملف إلى القضاء، وقيام الحكومة بعرض الحقائق بشكل شفاف أمام الشعب ومجلس النواب والجهات كافة".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين العراق وأوروبا وتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة "داعش" وسبل التعاون لمنع عودته، والدور الإيجابي الذي يلعبه العراق للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهتهم أكد أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي اعتزاز دولهم بتوسيع العلاقات مع العراق ومساعدته في مواجهة بقايا "داعش" والعمل المشترك لتعزيز أمنه واستقراره وتجربته الديمقراطية، وأبدوا وجهات نظرهم حول التظاهرات كحق مشروع ومكفول في الدستور العراقي والمواثيق الدولية وما رافقها من أحداث مؤسفة وأهمية التعامل السلمي مع المتظاهرين وتحقيق تقدم في الإصلاحات بما يحفظ مصالح العراقيين وسيادة واستقرار البلاد.

المصدر: RT