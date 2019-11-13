الأمن المصري يسمح لمراسل الجزيرة بدفن والده (صورة)

سمحت قوات الأمن في مصر لمراسل قناة الجزيرة محمود حسين، بالخروج من محبسه بسجن القاهرة في طرة رفقة الحراسة اللازمة لأداء صلاة الجنازة وحضور مراسم دفن والده المتوفي.

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وكثف الأمن المصري تواجده بمسجد الصحابة زاوية أبو مسلم في مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، حيث حضر الدفن أفراد أسرة المراسل وعدد من المشيعين.

وأشارت الداخلية المصرية إلى أنه تم السماح للمراسل بالخروج في لفتة إنسانية ومبادرة من جانب الوزارة وفي إطار التزام الدولة المصرية بتنفيذ ضوابط السياسة العقابية الحديثة ومراعاة لالتزام بمبادئ حقوق الإنسان بالنسبة لكافة المودعين بالسجون بغض النظر عن انتماءاتهم أو خلفياتهم السياسية.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على محمود حسين في 23 ديسمبر 2016 في مطار القاهرة أثناء عودته من الدوحة تزامنا مع عمله في قناة الجزيرة القطرية، وحبس احتياطيا بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة.

ونسبت النيابة لمحمود حسين "تهم نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد مستهدفا خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها، بما يسيء لمؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر".

كما اتهم حسين بـ "اصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT