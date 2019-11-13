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مصر.. سجن ضابط ونجل برلماني بسبب قتل طفل عن طريق الخطأ

أخبار العالم العربي

مصر.. سجن ضابط ونجل برلماني بسبب قتل طفل عن طريق الخطأ
Reuters
مصر - محكمة
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قضت محكمة مصرية بسجن متهمين اثنين في واقعة قتل الطفل يوسف العربي بالخطأ في منطقة الحصري بأكتوبر، في الواقعة الشهيرة التي تعود لشهر مايو 2017.

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وأعادت المحكمة إجراءات محاكمة المتهمين "ضابط شرطة ونجل برلماني سابق"، بعد إلقاء القبض عليهما لصدور حكم غيابي بحقهما بالسجن 7 سنوات.

وقتل الطفل يوسف سامح العربي، في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في عام 2017، نتيجة إصابته بطلق في الرأس، أثناء وقوفه بأحد المحلات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن من بين المتهمين في القضية ضابطا هاربا ونجل عضو سابق بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت يوسف انطلقت خلال أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان مصرع الطفل.

المصدر: وكالات

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