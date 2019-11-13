"التربية والتعليم" في غزة: تضرر عدد من المدارس جراء القصف الإسرائيلي

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة زياد ثابت، تضرر 15 مدرسة في مناطق مختلفة من القطاع، جراء الهجوم الإسرائيلي منذ يوم أمس الثلاثاء.

وأكد ثابت استمرار تعليق الدوام الدراسي في كافة المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا" حتى يوم غد الخميس.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الثلاثاء تعليق الدوام الدراسي للمدارس، بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال لأحد قادة "سرايا القدس" الميدانيين في شمال غزة.

المصدر: RT