 
مباشر

"التربية والتعليم" في غزة: تضرر عدد من المدارس جراء القصف الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

Reuters
قطاع غزة (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpsd

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة زياد ثابت، تضرر 15 مدرسة في مناطق مختلفة من القطاع، جراء الهجوم الإسرائيلي منذ يوم أمس الثلاثاء.

وأكد ثابت استمرار تعليق الدوام الدراسي في كافة المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا" حتى يوم غد الخميس.

إقرأ المزيد
وزير إسرائيلي يهدد
وزير إسرائيلي يهدد "حماس" بتكثيف ضرب غزة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الثلاثاء تعليق الدوام الدراسي للمدارس، بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال لأحد قادة "سرايا القدس" الميدانيين في شمال غزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة مصارعة مصرية مع التحرش.. ماذا كان مصير المتحرش؟