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الشرطة الجزائرية تعتقل 20 محتجا شرق البلاد

أخبار العالم العربي

الشرطة الجزائرية تعتقل 20 محتجا شرق البلاد
Reuters CK/JAS
متظاهر أمام الشرطة الجزائرية
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أفاد مراسل RT بأن قوات الأمن الجزائرية اعتقلت اليوم الأربعاء 20 محتجا في مدينة عنابة شرقي البلاد، بعد محاولتهم عرقلة تجمع داعم للانتخابات الرئاسية في المدينة.

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وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت صبيحة اليوم عددا من الرافضين للانتخابات بـ"ساحة الثورة" في مدينة عنابة الساحلية، إثر اعتراضهم مسيرة نظمها عدد من عمال مصنع "الحجار" للحديد والصلب تأييدا للانتخابات الرئاسية.

وأفاد موقع "الخبر" بأن المسيرة المؤيد لإجراء الانتخابات دعت إليها نقابة عمال المصنع، وقد جابت "ساحة الثورة" بعاصمة الولاية، حيث رفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى الانتخابات.

وبينما كان عمال "الحجار" يسيرون في الجهة المقابلة بساحة الثورة، تجمع عدد من المواطنين ونددوا بإجراء انتخابات في مثل هذه الظروف، مطالبين بـ"جزائر حرة وديمقراطية"، وهنا تدخلت قوة من الأمن وشرعت في اعتقال النشطاء، بمن فيهم عدد من النسوة، وفقا لـ"الخبر".

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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