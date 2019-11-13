أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، إيقافه منح إجازات لأعضائه بسبب "الظروف" التي يمر بها البلد.

وقال مصدر برلماني لـRT إن "رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وجه بعدم منح أي إجازة لكل أعضاء البرلمان بسبب الظروف التي يمر بها العراق".

وأضاف "لم يتم تحديد موعد إلغاء هذا التوجيه، لكنه بقي حتى إشعار آخر".

المصدر: RT