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البرلمان العراقي يوقف منح أعضائه إجازات بسبب "ظروف البلد"

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البرلمان العراقي يوقف منح أعضائه إجازات بسبب
Reuters ABDULLAH DHIAA AL-DEEN
متظاهرون في بغداد يقاومون قنابل الغاز المسيلة - أرشيف
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أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، إيقافه منح إجازات لأعضائه بسبب "الظروف" التي يمر بها البلد.

وقال مصدر برلماني لـRT إن "رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وجه بعدم منح أي إجازة لكل أعضاء البرلمان بسبب الظروف التي يمر بها العراق".

وأضاف "لم يتم تحديد موعد إلغاء هذا التوجيه، لكنه بقي حتى إشعار آخر".

المصدر: RT

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