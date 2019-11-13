وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة إسرائيليين 2 بسقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على عسقلان
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أفادت تقارير إسرائيلية، بإصابة شخصين بسقوط صاروخ على منزل في مدينة عسقلان، وحسب التقارير الأولية فإن إصابتهما طفيفة.
وسبق الإعلان عن سقوط الصاروخ إطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان.
يذكر أن الجيش الاسرائيلي أغلق الطرق المحاذية للحدود مع قطاع غزة، منذ صباح اليوم، ومنع السير فيها.
وكانت مراسلتنا في القدس أفادت بسقوط صاروخ على مصنع في مدينة سديروت مسببا أضرارا مادية. وأضافت المراسلة أن صافرات الانذار دوت أكثر من مرة في غلاف غزة بعد رصد انطلاق صواريخ من قطاع غزة.
المصدر: RT
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