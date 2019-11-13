 
مباشر

قائد الغزوات والمففخات في "داعش" في قبضة المخابرات العراقية

أخبار العالم العربي

قائد الغزوات والمففخات في
Reuters ALKIS KONSTANTINIDIS
الجيش العراقي في الموصل - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mprq

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية اليوم الأربعاء، عن اعتقال "قائد الغزوات" في "داعش" ومسؤول تفجير المفخخات في محافظة نينوى شمالي البلاد.

إقرأ المزيد
العراق: مقتل عدد كبير من
العراق: مقتل عدد كبير من "الدواعش" بـ14 غارة جوية

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "اعتقال "قائد الغزوات" جاء بعملية نوعية جريئة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وأضافت أن "عملية الاعتقال تمت بعد محاصرته في مخيم الجدعة بناحية القيارة بالموصل".

وأشارت، إلى أن المعتقل "نفذ عدة "غزوات" بسيارات مفخخة استهدفت المواطنين في أقضية سنجار وتلعفر وناحية القيروان، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4/إرهاب".

المصدر: "واع"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة مصارعة مصرية مع التحرش.. ماذا كان مصير المتحرش؟