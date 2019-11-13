خلفت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها "حلايب وشلاتين" بمحافظة البحر الأحمر في مصر، خلال اليومين الماضيين دمارا كبيرا.

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وأدت السيول إلى هدم عدد كبير من المنازل والأكشاك الخشبية بالمدينتين، كما تسببت المياه المندفعة من الجبال في خسائر مادية كبيرة لدى الأهالي.

وطالب أبناء حلايب، بسرعة التدخل الفوري لحصر المتضررين من السيول واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحمايتهم من أخطار الأمطار الغزيرة، والتي من المتوقع هطولها اليوم وغدا.

وكانت إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر قد حذرت، في بيان أمس الثلاثاء، من سقوط أمطار على "حلايب وشلاتين"، جنوبي المحافظة، بداية من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل وقد تصل إلى سيول يوم الخميس.

وأوضح البيان، أن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، أشار إلى سقوط أمطار خفيفة على مدينتي "حلايب وشلاتين"، تبلغ ذروتها يوم الخميس، ليصل ارتفاعها إلى 15 مم، وقد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى سيول على سواحل البحر الأحمر.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة، استعدادا لمواجهة الأمطار المحتملة، بعد تحذيرات بحسب بيان مركز عمليات المحافظة.

المصدر: أخبار اليوم