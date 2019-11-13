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الكرملين: موسكو وأنقرة تبحثان سبل ترحيل الدواعش من سوريا إلى بلدانهم

أخبار العالم العربي

الكرملين: موسكو وأنقرة تبحثان سبل ترحيل الدواعش من سوريا إلى بلدانهم
Reuters
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أعلن الكرملين، عن "نشاط قنوات اتصال بين روسيا وتركيا عبر مختلف الجهات المعنية والجيش، والاستخبارات والأجهزة الأمنية في البلدين، لترحيل الدواعش المقبوض عليهم في سوريا إلى بلدانهم".

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مؤخرا، أن بلاده ستبدأ إعادة عناصر "داعش" إلى بلدانهم في المستقبل القريب.

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وتنتقد تركيا منذ أمد حلفاءها الأوروبيين لرفضهم استعادة مقاتلي "داعش" من مواطنيهم، وحذرت من أنها سترسل الدواعش الأسرى إلى بلدانهم، حتى ولو أسقطت عنهم دولهم جنسياتها.

المصدر: "إنترفاكس"

 

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