حذرت "حركة النجباء" العراقية مجلس النواب والحكومة الحالية باتخاذ "موقف تاريخي"، في حال لم تتحقق الإصلاحات ضمن الأطر الزمنية التي حددتها المرجعية الدينية.

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وقالت الحركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، إنه "انطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية، والتزاما منا بعهدنا الذي قطعناه أمام عقيدتنا ومراجعنا، نرى لزاما علينا اليوم أن نتوجه بخطابنا إلى مجلس النواب والحكومة العراقية مطالبين إياهم بموقف جدي وواضح لتنفيذ توجيهات المرجعية لتحقيق مطالب المتظاهرين السلميين وتنفيذ الإصلاحات الفعلية ابتداء من إصلاح الدستور العراقي الملغوم بعثرات المحتل".

وأضاف البيان "ينبغي على مجلس النواب فسح المجال، بل دعم رئيس الوزراء لإنهاء محاسبة الفاسدين جميعا وأن يكون اختياره للوزراء والمسؤولين بناء على أسس المهنية والكفاءة والعلمية وليس الحزبية".

وتابع: "إن لم تتحقق الإصلاحات وفق الأطر الزمنية التي حددتها المرجعية الدينية، سيكون لنا موقف تاريخي تجاه المطالب الحقة للمظاهرات السلمية".

وشدد البيان على أن الحركة لن تسمح بأن يكون العراق "ساحة لتدخلات البيت الأبيض المشؤوم وأهدافه الخبيثة لإثارة الفتن ونهب الثروات".

يذكر أن حركة "النجباء" هي إحدى الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران، وأحد مكونات الحشد الشعبي العراقي.

المصدر: "السومرية" + وكالات