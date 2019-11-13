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مساع مصرية لوقف التصعيد بين إسرائيل وغزة

أخبار العالم العربي

مساع مصرية لوقف التصعيد بين إسرائيل وغزة
Reuters
غزة
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كشفت مصادر مطلعة لـRT أن القاهرة تسعى لإيجاد صيغة للتفاهم تضمن عودة الهدوء إلى قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والصواريخ الفلسطينية.

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ملادينوف يصل القاهرة للقاء السيسي على خلفية التصعيد حول غزة
ملادينوف يصل القاهرة للقاء السيسي على خلفية التصعيد حول غزة

وبدأت هذه المساعي بوصول المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيقولاي ملادينوف إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار جهوده لوقف التصعيد حول قطاع غزة.

ووصل الوسيط الأممي إلى مصر في ظل جولة عنف جديدة حول قطاع غزة، على خلفية اغتيال إسرائيل القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا، وتبادل القصف بين إسرائيل وفصائل غزة.

المصدر: RT

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