أشار القيادي في تحالف "القرار" العراقي أثيل النجيفي اليوم الأربعاء، إلى أن ما وصفها بـ"الأحزاب المليشياوية تبحث عن صدام جديد"، في إشارة إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكتب النجيفي على "فيسبوك": "مع كل يوم يمر على المظاهرات تختلف المطالب ويتعقد الحل... المطالبة بحل الحكومة تحولت لمحاكمة رجالها بتهم القتل والخطف".

وأضاف، أن "الأحزاب المليشياوية تبحث عن صدام جديد بمواصفات طائفية"، على حد تعبيره.

وفي منشور له في وقت سابق، قال النجيفي إن "الدستور عقد اجتماعي بين الشعب العراقي، وليس عقد شراكة بين الكتل السياسية".

ولفت إلى أن "محاولة تعديله على يد برلمان فاقد لثقة الشعب.. لن تقنع أحد".

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب تظاهرات احتجاجية واسعة مطالبة بإقالة الحكومة وتقديم "قتلة المتظاهرين إلى العدالة" والعمل بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية.

المصدر: فيسبوك أثيل النجيفي