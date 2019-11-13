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طرد امرأة مقعدة من محطة ترام في المغرب يثير الجدل (صور+ فيديو)

مجتمع

طرد امرأة مقعدة من محطة ترام في المغرب يثير الجدل (صور+ فيديو)
صور صادمة لسيدة تم سحلها في الترام بالرباط
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تعرضت امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب اليوم الأربعاء، للتعنيف والطرد من قبل مراقب تذاكر، خلال تواجدها في محطة "ترام سلا بطانة" في الرباط. 

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وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيدة مسنة مقعدة تتعرض للعنف الجسدي لعدم امتلاكها ثمن تذكرة سفر، حيث أخرجها مراقب التذاكر بالقوة من عربة الترام، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

من جهتها، شجبت شركة "ترام الرباط سلا" الحادث، ووصفته بالمؤسف والاستثنائي، وأوضحت في بيان لها أن تلاسنا نشب مع المرأة، التي لم تكن تحمل تذكرة، ومراقبين اثنين، أحدهما لم يكن في أوقات عمله الرسمية.

وأشار إلى أن المراقب الثاني "أظهر سلوكا غير حضاري ولا يحترم الإجراءات المعتمدة".

وأكد البيان أنه يجري التحقيق حاليا في الإجراءات التأديبية التي سيتم اتخاذها وفقا لأنظمة العمل، مشددا على أن "ترام الرباط سلا" سيبذل كل الجهود ليبقى هذا الموقف استثنائيا.

المصدر: هسبريس

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