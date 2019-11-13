تعرضت امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب اليوم الأربعاء، للتعنيف والطرد من قبل مراقب تذاكر، خلال تواجدها في محطة "ترام سلا بطانة" في الرباط.

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وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيدة مسنة مقعدة تتعرض للعنف الجسدي لعدم امتلاكها ثمن تذكرة سفر، حيث أخرجها مراقب التذاكر بالقوة من عربة الترام، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

من جهتها، شجبت شركة "ترام الرباط سلا" الحادث، ووصفته بالمؤسف والاستثنائي، وأوضحت في بيان لها أن تلاسنا نشب مع المرأة، التي لم تكن تحمل تذكرة، ومراقبين اثنين، أحدهما لم يكن في أوقات عمله الرسمية.

وأشار إلى أن المراقب الثاني "أظهر سلوكا غير حضاري ولا يحترم الإجراءات المعتمدة".

وأكد البيان أنه يجري التحقيق حاليا في الإجراءات التأديبية التي سيتم اتخاذها وفقا لأنظمة العمل، مشددا على أن "ترام الرباط سلا" سيبذل كل الجهود ليبقى هذا الموقف استثنائيا.

#بزاف،هادشي بزاف 😤😤،كنطرول يسحب سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة خارج التراموي بطريقة مهينة بسبب عدم توفرها على تذكرة،هادشي وقع ليوم في الخط الثاني من طرامواي الرباط/ سلا بمحطة سلا بطانة،الحكرة هي هذه،تفوا على بشر،انعدمت الإنسانية فيكم ياوجوه الويل،هذا غادي كون من اتباع القرطبي😡 pic.twitter.com/QDmkYP3Ikp — Simo (@simo780) 12 novembre 2019

المصدر: هسبريس