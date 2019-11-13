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عون يتسلم رسالة من ماكرون ويواصل اتصالاته لإجراء الاستشارات النيابية

أخبار العالم العربي

عون يتسلم رسالة من ماكرون ويواصل اتصالاته لإجراء الاستشارات النيابية
الوكالة الوطنية للإعلام
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أنه سيواصل اتصالاته من أجل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة.

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وقال عون لدى استقباله مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، إن الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد، مشيرا إلى أن بدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا.

وكان المسؤول الفرنسي نقل إلى الرئيس اللبناني، رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا اهتمام الحكومة الفرنسية بالوضع في لبنان واستعدادها لمساعدته في الظروف الراهنة.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

المصدر: RT

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