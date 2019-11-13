"ضربة مقصية" بقنبلة غاز مسيل للدموع في العراق!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابين عراقيين وهما يلاعبان قنبلة غاز مسيل للدموع، على طريقة لاعبي كرة القدم.

ويظهر المقطع الذي سجل خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، أحد الشابين وهو ينفذ "ضربة مقصية" مستخدما قنبلة الغاز، فيما حاول ملاعبه صد "التسديدة الناجحة" مستخدما قدمه.

ولاقى الفيديو رواجا واسعا بين المغردين العراقيين الذين أضافوا عليه مقاطع صوتية لمعلقي مباريات كرة القدم لإضفاء شيء من الفكاهة.

يذكر أن نحو أربعين شخصا أصيبوا أمس الثلاثاء، إثر استخدام قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد.

المصدر: RT