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وسائل إعلام لبنانية: إشكال كبير بين المتظاهرين في منطقة جل الديب وسقوط عدد من الجرحى

فيديو مقتل أحد المحتجين في لبنان

أخبار العالم العربي

فيديو مقتل أحد المحتجين في لبنان
RT
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لحظة مقتل أحد المحتجين، ويدعى علاء أبو فخر في منطقة خلدة عند المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت الثلاثاء.

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وأظهر الفيديو، لحظة سقوط علاء أرضا بعد إطلاق النار، قبل أن يترجل عدد من عناصر الجيش اللبناني من آلية تابعة لجهاز المخابرات.

وحسب رواية المحتجين، فإن أحد مرافقي مسؤول المخابرات في الجيش اللبناني في منطقة خلدة، أطلق النار على أبو فخر الذي حاول منع سيارة المسؤول من المرور على طريق خلدة.

في المقابل، أكد الجيش أنه "أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين، ما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص. قيادة الجيش باشرت التحقيق بعد توقيف العسكري مطلق النار بإشارة القضاء المختص".

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

المصدر: RT

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