أثار مقطع فيديو لشاب يرقص مع فتاة أجنبية في منطقة مدائن صالح بالعلافي شمالي السعودية جدلا كبيرا، بعد أن قال نشطاء إن الراقص سعودي الجنسية.

ودحض صاحب الفيديو الحقيقي وهو شاب أردني، الشائعات التي صاحبت الفيديو، وعلق في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"، قائلا: "أنا صاحب المقطع... أنا من الأردن واسمي بدر الزوايدة".

السلام عليكم انا صاحب المقطع انا من الاردن واسمي بدر الزوايده z__www2015 https://t.co/WK3jmqKyCL — بدر الزوايده (@Baderzwz) 11 novembre 2019

المصدر: RT