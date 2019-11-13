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حقيقة فيديو رقصة أدّاها عربي مع أجنبية في مدائن صالح

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حقيقة فيديو رقصة أدّاها عربي مع أجنبية في مدائن صالح
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أثار مقطع فيديو لشاب يرقص مع فتاة أجنبية في منطقة مدائن صالح بالعلافي شمالي السعودية جدلا كبيرا، بعد أن قال نشطاء إن الراقص سعودي الجنسية.

ودحض صاحب الفيديو الحقيقي وهو شاب أردني، الشائعات التي صاحبت الفيديو، وعلق في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"، قائلا: "أنا صاحب المقطع... أنا من الأردن واسمي بدر الزوايدة".

المصدر: RT

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