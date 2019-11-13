بارزاني في بغداد لإنهاء الخلافات مع الحكومة الاتحادية

وصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد، والتقى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي في إطار سعي إنهاء الخلافات بين بغداد وأربيل.

وقال مراسلنا إن "بارزاني سيلتقي خلال زيارته كذلك، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

ومن المتوقع أن يبحث بارزاني الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، وخاصة موازنة عام 2021، وعوائد تصدير النفط من الإقليم.

المصدر: RT