 
مباشر

بارزاني في بغداد لإنهاء الخلافات مع الحكومة الاتحادية

أخبار العالم العربي

بارزاني في بغداد لإنهاء الخلافات مع الحكومة الاتحادية
Reuters
رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpng

وصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد، والتقى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي في إطار سعي إنهاء الخلافات بين بغداد وأربيل.

وقال مراسلنا إن "بارزاني سيلتقي خلال زيارته كذلك، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

ومن المتوقع أن يبحث بارزاني الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، وخاصة موازنة عام 2021، وعوائد تصدير النفط من الإقليم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بمعدات بسيطة.. روسي يصنع دراجة بخارية في حديقة منزله