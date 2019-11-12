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بومبيو يبحث التعاون الأمني مع نظيره القطري

أخبار العالم العربي

بومبيو يبحث التعاون الأمني مع نظيره القطري
AP
بومبيو مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في واشنطن التعاون بين البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن والدفاع.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع "تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتعاون الثنائي، ولاسيما في مجالات الدفاع والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا".

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ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من استقبال بومبيو وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، في واشنطن يوم 5 نوفمبر الجاري.

وبحثا الجانبان آنذاك "أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي في التصدي للتصرفات المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني" والعلاقات الثنائية بين واشنطن والدوحة، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

المصدر: قنا

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