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اشتيه يطالب بتدخل فوري لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

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اشتيه يطالب بتدخل فوري لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة
Reuters AHMED ZAKOT
قطاع غزة (صورة أرشيفية)
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، بـ"وقف فوري للعدوان الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة، الذي أسفر منذ فجر اليوم عن مقتل 11 مواطنا، إضافة إلى عشرات المصابين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن اشتيه قوله في بيان: "يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال، سواء في غزة أو الضفة".

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وأكد اشتيه أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة "يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج"، مشددا على أنه "يجب أن لا يسمح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية".

وقد دفع الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من الدبابات إلى الحدود مع قطاع غزة عقب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل، ردا على اغتيال تل أبيب للقيادي في سرايا القدس، بهاء أبو العطا.

المصدر: RT + وكالات

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