واشنطن: دول التحالف الدولي تجتمع لمناقشة إجراءات موسكو وأنقرة ودمشق في شمال شرقي سوريا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تنوي خلال اجتماع وزراء دول التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، مناقشة إجراءات روسيا وتركيا والحكومة السورية في شمال شرقي سوريا.

وذكر ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية رفيع المستوى، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "سنجمع في 14 نوفمبر في واشنطن أكثر من 35 دولة عضو ومنظمة، والتي تعتبر رئيسية من حيث المشاركة في العمليات في سوريا والعراق أو دعم الجهود بطرق أخرى، بما في ذلك من خلال تمويل أو تنفيذ عمليات مدنية، لمناقشة التطورات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الغزو التركي لشمال شرقي سوريا، وتدخل روسيا والنظام السوري في هذا المجال، وموقف شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية من الحرب ضد داعش، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية من حيث التواجد الأمريكي (في شمالي سوريا)".

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ووفقا له، سيعقد قبل هذا الاجتماع، اجتماع آخر لما يسمى بالمجموعة الصغيرة حول سوريا (بريطانيا وألمانيا ومصر والأردن والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا)، قائلا إنه سيتم تدارس الوضع في سوريا من وجهة نظر العملية السياسية والوضع العسكري والأمن.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "على وجه الخصوص، ستركز المناقشة على انطلاقة عمل اللجنة الدستورية في نهاية أكتوبر (الماضي) في جنيف، وهي خطوة مهمة إلى الأمام، وكذلك على الوضع في الشمال الشرقي (من سوريا)، وحول كيفية تأثير ذلك على الكثير من الأهداف ذات الصلة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا".

المصدر: تاس