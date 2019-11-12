محمد بن راشد يمنح دفعة من العلماء الإقامة الذهبية الدائمة

منحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، الإقامة الذهبية الدائمة لدفعة تضم عددا من العلماء والمتخصصين في الأبحاث والعلوم، في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعلماء وعائلاتهم في قصر "الوطن" بأبوظبي، وبحضور عدد من مسؤولي الدولة.

وقال، إن "الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 2500 إقامة ذهبية دائمة لأصحاب الكفاءات الاستثنائية.. ولا تزال تجتذب العقول والمفكرين والعلماء ليكونوا جزءا من قصة نجاحها وتميزها".

وأضاف: "نرحب بجميع علماء العالم في بلدهم الثاني الإمارات.. أرض الفرص.. ولدينا الكثير لنحققه لمستقبل أجيالنا".

وشملت قائمة العلماء الحاصلين على مزايا الإقامة الذهبية الدائمة كلا من:

1- الدكتورة لحاظ إبراهيم الغزالي.. الوراثة السريرية وطب الأطفال. 2- الدكتور حسان علي حسان عرفات.. تطوير التكنولوجيا لتحلية المياه ومعالجتها بالاعتماد على الطاقة المتجددة. 3- البروفيسور أندريا فاليريو ماكيو.. الفيزياء الفلكية الحاسوبية. 4- البروفيسور فكري محمود عبدالله أبو زيدان، أبحاث الحوادث في قسم الجراحة بكلية الطب. 5- الدكتور إيناس معين الناشف.. الهندسة الكيميائية والتحليل الكيميائي. 6- البروفيسورة ليندا يوان زويو.. تكنولوجيا النانو وعلم الأغشية في تطوير حلول تنقية المياه. 7- البروفيسورة عفاف كمال الدين.. مجال الكيمياء الغذائية، والتحليل الغذائي، والغذاء من أجل الصحة. 8- الدكتور علاء الدين الدهان.. الكيمياء الجيولوجية وعلوم النفط البيئية، النظائر المشعة. 9- البروفيسورة لورديس ف. فيغا.. أبحاث الغازات. 10- البروفيسور لاكمال سينيفيراتني.. الهندسة الميكانيكية، الروبوتات والأتمتة. 11- الأستاذ ويسلي جاميس كانتويل.. أبحاث الطيران، الطائرات، والمواد الداخلة في تركيبها. 12- البروفيسور أرنستوا دامياني.. الذكاء الاصطناعي، والأمن الإلكتروني، والمعالجة السحابية. 13- البروفسور غالب عدنان الحسيني.. الهندسة الكيميائية، الجينات غير الفيروسية. 14- البروفيسور عبدالرحيم نمار.. علم وظائف الأعضاء، الآليات الفيزيولوجية المرضية. 15- البروفيسور عمرو عبدالله أمين فوزي.. أدوار المنتجات الطبيعية في علاج السرطان والوقاية منه. 16- البروفيسور إيهاب فهمي السعدني.. الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب. 17- البروفيسور عبدو آدم.. بدراسة مرض الزهايمر، والسرطان، والصيدلة السريرية والسكري. 18- البروفيسور أرنيست اكنيفولا.. مرض السكري والقلب والأوعية الدموية. 19- الدكتور حاتم حسين زين الدين.. الطاقة المتجددة والشبكات الذكية.

ويعكس منح الإقامة الذهبية توجه حكومة الإمارات لتحفيز مجتمع العلماء والباحثين، وتسخير الأبحاث والعلوم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى العديد من القطاعات الحيوية التي تضمن لدولة الإمارات الحفاظ على مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية.

المصدر: الإمارات اليوم