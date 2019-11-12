قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في لندن، إن شخصين مسلحين يستقلان دراجة نارية أقدما على اغتيال عنصر من "قسد" في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وذكر المرصد، في بيان له، أنه تم تنفيذ الهجوم بواسطة سلاح رشاش.

وأشار البيان، إلى أن الحادث، جاء على خلفية ازدياد الفلتان الأمني، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في دير الزور، والمتمثل بازدياد نشاط خلايا "داعش" في المنطقة.

وأضاف البيان، أن عنصرا من خلايا "داعش"، كان يستقل دراجة نارية، قام بإطلاق النار على أحد عناصر "قسد" في بلدة ذيبان شرق دير الزور، ما أسفر عن إصابته بجراح.

وقال المرصد: "بهذا الشكل، وصل عدد المسلحين، وكذلك المدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، الذين تعرضوا للقتل في محافظات حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة لمنطقة منبج في شمال شرق محافظة حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، إلى 383 شخصا".

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وأضاف المرصد، أنه سجل "قيام خلايا داعش، باغتيال وقتل 115 مدنيا من بينهم 6 أطفال و5 نساء، في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 264 مسلحا من قسد، بينهم قادة محليون في المناطق ذاتها، وقتل كذلك 4 من عناصر التحالف الدولي"، وأشار المرصد، إلى سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات خلايا "داعش".

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"