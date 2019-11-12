قالت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية الكردية شمالي سوريا، إنها تمكنت من كشف ملابسات التفجيرين اللذين استهدفا مدينة القامشلي يوم أمس الاثنين.

وجاء في بيان صدر عن القوى: "خلال البحث ومراجعة كاميرات المراقبة تمكنت قواتنا من التعرف على عناصر الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الإجرامية، وفي عملية مداهمة بعد منتصف ليل 12 نوفمبر 2019، ألقت قواتنا القبض على المدعو أحمد جاسم المصطفى منفذ العملية وعناصر آخرين شاركوا في العملية".

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وأضافت البيان: "خلال التحقيق الأولي معهم والبحث في الأجهزة الإلكترونية التي استخدموها والمراسلات قبل وبعد العملية ظهر بأن عناصر الخلية تتلقى أوامرها بشكل مباشر من شخص يسكن في تركيا، كما تلقت تكاليف تنفيذ العملية من الشخص ذاته".

وقد تعرضت مدينة القامشلي لعملية إرهابية يوم أمس بسيارة مفخخة مركونة أمام مقهى الشموع بالقرب من تقاطع MTN، وبدراجتين ناريتين إحداهما أمام كنيسة للكلدانيين، أدت لمقتل 5 مدنيين، وإصابة 26 آخرين بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 4 من عناصر القوى الداخلية.

المصدر: RT